Die von Bad Leonfelden aus agierende Online-Marketing-Agentur e-magnetix führte die 30-Stunden-Woche bei voller Bezahlung ein. Bei Motorradhersteller KTM in Mattighofen ist es Mitarbeitern in der Verwaltung, im Vertrieb und in der Forschung möglich, ihre Arbeitszeit zwischen Montag und Donnerstag zu erfüllen, sich so einen freien Freitag zu erarbeiten. Und auch Bluesource Mobile Solutions kürzt die Woche ab. „Jeder Mitarbeiter kann sich jeden zweiten Freitag frei nehmen“, verrät Geschäftsführer Roland Sprengseis, „die Freitag-Stunden werden in den anderen neun Arbeitstagen hereingearbeitet“.