Ob „Lucky“ ursprünglich die Aussicht von einer Dachterrasse der Wohnhausanlage im Stadtteil St. Pölten-Wagram erkunden wollte, ist natürlich nicht überliefert. Fest steht: Plötzlich saß das Hündchen außerhalb des Geländers direkt an der Dachrinne fest - der kleine Abenteurer konnte weder vor noch zurück. Durch sein herzzerreißendes Winseln wurden Passanten auf den Ausreißer in luftiger Höhe aufmerksam. Ein Feuerwehrsprecher: „Diese haben richtig reagiert und uns verständigt.“ Während Helmut Wieser mit dem Hubsteiger auf Dachhöhe hochfuhr, spannten Kameraden auf dem Boden ein „Sprungtuch“, um im Fall eines Absturzes „Luckys“ zur Stelle zu sein. Doch Wieser konnte den kleinen Hund routiniert in Sicherheit bringen. „Zum Dank bekam er ein paar Bussis mit der kalten Schnauze“, heißt es.