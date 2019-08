Die deutsche Regierung sieht beim Ausbau der neuen 5G-Mobilfunknetze staatliche Hackerangriffe als das größte Sicherheitsrisiko an. In einer Antwort an die EU-Kommission heißt es, dass von Staaten gesteuerte Angreifer eine größere Bedrohung als organisierte Banden, einzelne Hacker oder versehentliche Systemausfälle darstellen.