Die Sitzreihen beim Linzer Pferdefestival in Ebelsberg waren voll, die Reitbahn wurde zur Manege, in der Bernd Hackl (46) Pferdetraining ganz spielerisch über die Bühne gehen ließ. Der ehemalige Turnierreiter aus Bayern hat in der Reit-Szene einen super Namen, lernte bei seinem Pony und bei wilden Mustangs, wie ein Pferd zum besten Partner der Welt wird: „Pferde wollen nicht dominiert sein, sondern sich in Obhut einer Herde, einer Führungsperson begeben“, sagt Hackl, der auch in deutschen Fernsehsendern Pferde zähmt. Das Geheimnis: „Alltagsärger und überflüssige Leckerlis weg, lieber mit Klarheit solides Vertrauen aufbauen,“ sagt Hackl. „Unsere vierbeinigen Freunde brauchen echte Fairness!“