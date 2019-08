Eine Hakenkreuzfahne, eine Kappe mit Reichsadler und Hakenkreuz, eine Reichskriegsflagge, eine Ausgabe von Hitlers Buch „Mein Kampf“, Nazi-Orden und noch etliche weitere NS-Symbole - mit diesen und noch etlichen weiteren NS-Symbolen hat ein 22-jähriger Salzburger seine Zimmer in einer Wohnung im Tennengau dekoriert. Seine Bekannte - eine 27-jährige Deutsche - hat ihm dafür Zeichnungen angefertigt. Die beiden mussten sich deshalb am Dienstag wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg verantworten. Der 22-Jährige ist geständig. Er wurde schuldig gesprochen und zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt. Die Mitangeklagte erhielt einen Freispruch. Die Urteile sind bereits rechtskräftig.