Elton John geschockt über „bösartige“ Berichte

Schon zuvor hatte Popstar Elton John sich „tief erschüttert“ über die Kritik in der Presse gezeigt. Einen dieser Flüge hatte der 72-Jährige Harry und Meghan mit ihrem im Mai geborenen Sohn Archie für einen Urlaub in seinem Haus in Nizza spendiert, wie der Brite in einem emotionalen Instagram-Posting mitteilte. Die Berichte darüber seien „verfälscht“ und „bösartig“ gewesen. Er habe mit einer Spende an eine Umweltorganisation dafür gesorgt, dass der Flug klimaneutral sei.