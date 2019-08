Strache suchte sein Heil in der Offensive

Doch für Strache selbst sollte das noch längst nicht alles gewesen sein. Kurz nachdem sich die Wogen wieder etwas geglättet zu haben schienen, platzte die nächste Bombe: Postenschacher-Vorwürfe rund um die Vorstandsbesetzung der Casinos Austria, Hausdurchsuchung und Beschlagnahmung seines Handys. Der Ex-FPÖ-Chef, mittlerweile an der Parteispitze ersetzt durch Nobert Hofer und Herbert Kickl, suchte sein Heil in einer medialen Offensive. Im Interview mit der „Krone“ sprach er von einem „Akt der politischen Willkür“, attackierte die Justiz und sprach von „Verleumdung“. Außerdem hatte Strache schon davor mit einem möglichen Polit-Comeback geliebäugelt. Seinen ehemaligen blauen Weggefährten schien das nicht ganz so recht zu sein ...