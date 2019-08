Mit dem Motto „qualitativ-hochwertige Designmöbel zu erschwinglichen Preisen für Jedermann“ startet Sofacompany in den österreichischen Digitalmarkt und liefert nun auch komfortabel per Mausklick zeitlose Designmöbel in das österreichische Zuhause. Der Online-Shop bietet alles, was das Interior-Herz begehrt: Kostenlose Lieferung und Retouren, attraktive Videos zur Veranschaulichung der Produkte und die Integration von Social Proof. Dass dieses Konzept funktioniert, zeigt der deutsche Online-Store: Dort gibt es bislang 200 Trustpilot Bewertungen, die Sofacompany durchschnittlich mit 9,2 von 10 Punkten bewerteten.