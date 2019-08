Zweimal pro Woche bieten die Naturfreunde in St. Stefan im Gailtal Klettern an. Montags wird in der Kletterhalle in der Volksschule selbstständig geklettert und freitags werden die Interessierten von Raimund und seinem Team betreut. „Während der Schulzeit bieten wir den Volksschülern in unserer Gemeinde Klettern als Nachmittagsbetreuung an“, erzählt Raimund stolz.