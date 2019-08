Fast jedes Bluetooth-Gerät kann gehackt werden

Trotzdem zeigt der Test das Ausmaß des Problems: So gut wie jedes Gerät seit der Anfangszeit von Bluetooth kann über die 20 Jahre alte Lücke angezapft werden. Der Angreifer muss sich dafür zwar in Funkreichweite befinden und eine Kopplung erzwingen, was den Angriff in der Umsetzung nicht besonders einfach macht. Wer ein Bluetooth-Gerät nutzt, kann sich bislang aber auch kaum gegen solche Attacken wehren.