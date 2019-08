Ubisoft hat anlässlich der Gamescom in Köln einen neuen Trailer zu seinem 2020 für den PC erscheinenden Aufbau-Strategiespiel „Die Siedler“ veröffentlicht. Dieser zeigt unter anderem, wie Gamer mit einem Heldencharakter in der Arena gegen den Feind antreten können. Der Sieg eines Kampfes kann zu Unzufriedenheit unter der besiegten Partei führen - was wiederum für Revolten sorgt, die es dem Spieler ermöglichen, das gegnerische Territorium zu übernehmen.