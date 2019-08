Das Fremdgehen in den sozialen Netzwerken

Das Internet hat die Dating-Welt nicht wirklich einfacher gemacht. Hat man sich früher beim Ausgehen, in der Arbeit oder über Freunde kennengelernt, sind die Möglichkeiten nun viel größer. Die Enttäuschungen jedoch auch. Fast täglich erreicht uns ein neuer, böser Dating-Trend. Sei es „Caspering“, „Cloaking“, „Pigging“, „Orbiting“ - die Liste ist endlos. Nun warnt die Dating-Expertin von eHarmony, Rachael Lloyd, vor einer weiteren Unart: Dem „Micro-Cheating“. Sie bezeichnet es als „kleinere, jedoch fragwürdige Handlungen eines Partner“. Zum Beispiel, wenn er zahlreiche Fotos einer Person in den sozialen Medien liked oder direkte Nachrichten austauscht.