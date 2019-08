Jenner verteidigt Ex gegen Hemsworth-Fans

Fans von Liam Hemsworth werden dies wohl nicht allzu gerne hören. Schon als die beiden Turteltäubchen in Italien beim Flirten erwischt wurden, machten viele Fans Kaitlynn für die Trennung des Hollywood-Pärchens verantwortlich. Brody Jenner verteidigte seine Ex-Gattin deshalb nun in den sozialen Netzwerken. „Es ist viel zu viel negative Energie auf jemanden gerichtet, der mir sehr am Herzen liegt“, schrieb er.