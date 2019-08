Nach einem längeren Forschungsaufenthalt in den USA übersiedelte eine Student aus Niederösterreich wieder in seine Heimat. Eine Festplatte mit Forschungsdaten sowie sein persönliches Hab und Gut blieben allerdings beim Zoll in Polen hängen. Dort bestand man auf die Bezahlung von Zollgebühren für die alte und getragene Kleidung...