Streit im Vorfeld

Die Ehefrau des Opfer rückte daraufhin in den Fokus der Ermittlungen, befindet sich seit dem Vorfall in der Psychiatrie. Nun räumte sie ein, möglicherweise verantwortlich für den Tod des Ehemannes zu sein. Später, als sie von dem Vorfall Kenntnis erlangte, sei der 56-Jährigen „in den Sinn gekommen, dass sie ihren Mann überrollt haben könnte“, teilte Habitzl am Dienstag mit. Die Frau habe bei ihrer Befragung am Montag angegeben, das Fahrzeug alkoholisiert in Betrieb genommen zu haben. Laut ihrer Aussage hat es zuvor eine verbale Auseinandersetzung mit ihrem Mann gegeben.