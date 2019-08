Die Zahl der auf dem spanischen Rettungsschiff Open Arms ausharrenden Migranten hat sich am Montagabend erneut reduziert. Neun Menschen mussten aus Gesundheitsgründen von den italienischen Behörden von Bord geholt und auf die Insel Lampedusa, wo eigentlich alle hinwollen, gebracht werden. Bei einer Person besteht der Verdacht auf Krätze, wie mehrere Medien berichteten. Unterdessen schlug die Regierung in Rom vor, die Migranten mithilfe der Küstenwache nach Spanien zu bringen. Die Hilfsorganisation Proactiva Open Arms hat bereits mehrmals betont, dass die Menschen an Bord ihres Schiffs nicht in der Lage seien, eine weitere mehrtägige Seefahrt zu absolvieren.