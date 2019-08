Ein Einheimischer (37) ließ seinen Pkw am Montagabend in Kaltenbach nur ein paar Augenblicke unbeobachtet, da machte sich das Fahrzeug davon. Der 37-Jährige versuchte noch, den Pkw aufzuhalten, doch er rollte 30 Meter über eine Straße, beschädigte ein weiteres Auto, krachte durch einen Lattenzaun und kam erst in einer Hauseinfahrt zum Stillstand.