Paradox Interactive hat auf der Spielemesse Gamescom in Köln einen Gameplay-Trailer zu seinem kommenden Taktikspiel „Empire of Sin“ veröffentlicht. Im Video sieht man, wie sich der ein wenig an „XCOM“ erinnernde Mafia-Simulator in der Praxis spielt und wie düster die Mafiosigeschichte von „Empire of Sin“ erzählt wird. Erscheinen soll „Empire of Sin“ im ersten Jahresviertel 2020.