MedUni Wien warnt vor umstrittener US-Serie

Es ist also nicht verwunderlich, dass seit 2017 in den USA einige Studien durchgeführt wurden, die einen Zusammenhang zwischen der Suizidrate und der Ausstrahlung der Serie untersuchten. City4U hat bereits darüber berichtet. Nun haben sich auch Forscher der Unit Suizidforschung und Mental Health Promotion am Zentrum für Public Health der MedUni Wien damit beschäftigt. Studienleiter Thomas Niederkronthaler und Benedikt Till konnten dabei die Ergebnisse der vorherigen bestätigen: „Binnen drei Monaten nach Release der Serie ist bei der Gruppe der Zehn- bis 19-Jährigen ein Anstieg von 13 Prozent nachzuweisen, das sind 94 Suizide mehr in diesem Zeitraum.“ Statt üblicherweise rund 720 Suiziden in drei Monaten US-weit in dieser Altersgruppe gibt es assoziiert mit der TV-Serie daher insgesamt mehr als 800. Der Anstieg fand aber nur in der Gruppe der Zehn- bis 19-Jährigen statt.