Was hat den Steuerzahler der diesjährige Besuch des ehemaligen Sportministers Heinz-Christian Strache am Opernball gekostet? Die NEOS wollten dieser Frage genau auf den Grund gehen und wandten sich an Straches Nachfolger Eduard Müller. Der Abend in der Wiener Staatsoper schlug demnach mit rund 25.000 Euro zu Buche - der Ex-FPÖ-Chef erntet dafür viel Kritik in sozialen Medien.