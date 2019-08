„Ich freue mich, dass wir im Aufsichtsrat nun eine ausgezeichnete Lösung für die Neubesetzung des Vorstandes gefunden haben“, hieß es am 28. März 2019 in einer Aussendung der Casinos Austria AG, in der der Aufsichtsratsvorsitzende Walter Rothensteiner folgendermaßen zitiert wurde: „Mit Bettina Glatz-Kremsner, Martin Skopek und Peter Sidlo haben wir ein hervorragendes Führungsteam, das sowohl durch seine inhaltliche Kompetenz, als auch unterschiedlichen Persönlichkeiten überzeugt. Das neue Team steht einerseits für Stabilität und Kontinuität, andererseits für neue Impulse für kommende Herausforderungen.“