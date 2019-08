Queen will „Druck lindern“

Der Plan sei, Harry, Meghan und Archie im Haupthaus unterzubringen, wird berichtet. William und Kate samt George, Charlotte und Louis sollen hingegen in einem Cottage am Gelände des Anwesens nächtigen. „Die Königin hat viele Gäste und um den Druck zu lindern, werden die Cambridges wahrscheinlich im Cottage bleiben“, so ein royaler Insider. „Das könnte allen zugute kommen, denn es bedeutet mehr Platz im Schloss.“