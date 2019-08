Während der 43-jährige Unfallverursacher ohne technische Hilfsmittel aus seinem Fahrzeug geborgen werden konnte, wurde der 40-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und musste mit der Bergeschere aus dem Wrack befreit werden. Die beiden Lenker erlitten erhebliche Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser Reutte bzw. Füssen in Deutschland eingeliefert. Die beteiligten Autos und der Wohnwagen wurden massiv beschädigt.