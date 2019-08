Diese Bühne sprengt alle Dimensionen: Beim großen von der „Krone“ präsentierten Ski-Opening in Schladming (6. Dezember) wird die größte Gondel der Welt zu sehen sein - und den passenden Rahmen für ein hochkarätiges EDM-Line-up bieten. Am Start sind unter anderem Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies und Mike Williams.