Bevor Microsoft am 10. September mit „Gears 5“ den nächsten Teil seiner „Gears of War“-Serie für die Xbox One und den PC veröffentlicht, stellt ein anlässlich der Gamescom in Köln veröffentlichter Trailer den neuen Horde-Modus näher vor. Bis zu vier Spieler können darin wieder kooperativ gegen Wellen von Feinden ankämpfen und dabei von ihren „ultimativen“ Fähigkeiten Gebrauch machen.