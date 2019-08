Nicht weniger als „die ultimative Bundesliga-Erfahrung“ verspricht EA mit „FIFA 20“ - 13 neue Stadien, über 180 neue Headscans, die offiziellen Übertragungsgrafiken und natürlich alle 36 Clubs der ersten und zweiten deutschen Bundesliga sollen dafür sorgen, wie ein anlässlich der Gamescom in Köln veröffentlichter Trailer zeigt. Der neue Ableger der beliebten Fußballsimulation erscheint am 27. September für PC, PS4 und Xbox One.