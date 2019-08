Es geht um Aktien, Luxusdomizile, Flugzeuge, Autos und Boote

Wer der Begünstigte von „1953 Trust“ ist, ist bislang unklar. Die Nachrichtenagentur Bloomberg News vermutet jedoch, dass dies ein Nachteil für die Anklägerinnen sein könnte. In seinem Testament gab Epstein an, unter anderem Aktien im Wert von mehr als 300 Millionen Dollar zu besitzen, außerdem sechs Luxusanwesen an Orten wie New York, Paris und Florida sowie Flugzeuge, Autos und Boote im Wert von mehr als 18 Millionen Dollar.