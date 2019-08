„Kann nicht sein, dass Kaugummi mehr als Medikamente kostet“

Um Lieferengpässen aufgrund von Produktionsausfällen bei Arzneimitteln aus Drittländern wie etwa China vorzubeugen, müsse die heimische Produktion gestärkt werden. Grundlagen dafür seien planbare Rahmenbedingungen für Unternehmen und faire Preise bei Arzneimitteln, für die es schon Nachfolgeprodukte gibt, so der Fachverband. Andernfalls sei eine konkurrenzfähige Produktion in Österreich oder im EU-Ausland nicht möglich. „Es kann nicht sein, dass eine Packung Kaugummi mehr kostet als lebensnotwendige Medikamente, die zahlreichen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entsprechen müssen“, so Hofinger.