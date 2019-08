Stromausfall in halb Abtenau: Ein Hochspannungstrafo explodierte am frühen Sonntagabend, daraufhin gingen vielerorts die TV- und Computerschirme aus. Teile des Trafohäuschens flogen zehn Meter weit bis in den angrenzenden Wald. Außerdem ging ausgelaufenes Transformatorenöl in Flammen auf.