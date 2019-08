13 Traktor-Unfälle passierten allein 2018

Den letzten tödlichen Unfall mit einem Traktor gab es erst am 1. Mai: Damals stürzte ein Vater mit seinem Oldtimer-Gefährt in Thalgau über eine Böschung. Sein mitgefahrener Bub (5) erlitt tödliche Verletzungen. Und zuletzt verunglückte am 11. November 2018 ein Landwirt in Abersee (St. Gilgen) mit einem Traktor. Er war von der Hauptstraße abgekommen und in ein Bachbett gestürzt.