Um 1,8 Prozent werden Pensionen 2020 steigen - so sieht es das Gesetz vor. Seniorenvertretern ist das freilich zu wenig - ÖVP, SPÖ und FPÖ kündigten bereits an, dass es zumindest bei den Beziehern kleiner Pensionen mehr geben soll. Immerhin will es sich im Wahlkampf keine Partei mit einer derart großen Wählergruppe verscherzen.