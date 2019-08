Beamte mit ÖVP-Nähe im BKA

Der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wäre es am liebsten, hauseigene Experten würden die Daten auswerten - und nicht Beamte des Bundeskriminalamts (BKA), die eigentlich dafür zuständig wären. Grund dafür ist, dass in der im BKA eingerichteten „Soko Ibiza“ Beamte mit ÖVP-Nähe befangen sein und deshalb brisante Inhalte an die Öffentlichkeit spielen könnten. Diese wiederum lassen sich das nicht gefallen. Am Montag kam es zu einer Aussprache zwischen Vertretern der WKStA, des BKA und der Oberstaatsanwaltschaft Wien.