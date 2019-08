Stück für Stück nimmt die neue Medizin-Universität neben dem Grazer LKH Formen an. Seit Mitte Juni laufen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt. Am vergangenen Wochenende wurde mit dem Aufbau der Brücke begonnen, die die beiden Campus-Teile miteinander verbinden soll. Es war eine spektakuläre Aktion!