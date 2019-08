Sie treten heuer schon zum dritten Mal im Zuge des Blumenkorso-Wochenendes auf. Was macht diese Veranstaltung für Sie so reizvoll?

Die Idee, zusätzlich ein Open Air-Konzert zu geben, fand ich eine schöne Sache. Und es freut mich, dass es so gut einschlägt und den Besuchern so ein buntes, stimmungsvolles und abwechslungsreiches Programm geboten wird.