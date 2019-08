Immer größere Traktoren, immer schwerere Anhänger: Oftmals sind sich Landwirte am Lenkrad des hohen Risikos beim Steuern nicht bewusst. Schwere Unfälle sind die Folge. Der ÖAMTC bietet Fahrsicherheitstrainings an, die Auslastung der Kurse lässt aber sehr zu wünschen übrig – zumindest in Tirol.