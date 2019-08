Intransparenz und hohe Kosten: Das städtische Kontrollamt rügt das China-Büro und vor allem dessen Leiterin, die Ehefrau von Ex-Stadtchef Heinz Schaden. Dessen Kritik am Bericht schließt sich nun Stadtvize Bernhard Auinger an (SPÖ). Kein Einzelfall: Auch im Land gibt es politische Kritik an den dortigen Prüfern.