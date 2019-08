Schwere Vorwürfe gegen eine junge Mutter aus Linz: Die 22-Jährige soll im März 2018 an den Infusionen, die ihrer zweijährigen Tochter verabreicht wurden, hantiert und so ihr Kind der Gefahr von Schäden ausgesetzt haben. Sie bestreitet das. Aber am 3. September muss sie sich in Linz vor Gericht verantworten.