Die ausgewerteten Daten der Statistik Austria zeigen es eindeutig: Der Bevölkerungsstand in Linz ist mit rund 206.000 Einwohnern zu Jahresbeginn so hoch wie noch nie. Gleichzeitig war aber der Stand der „gebürtigen Österreicher“ seit 2002 noch nie annähernd so niedrig. Weshalb die VP jetzt Maßnahmen fordert.