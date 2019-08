Obwohl die Speed-Ladies bis zu ihrem Auftaktrennen in Lake Louise (Kan) am 6. Dezember noch über 100 Tage warten müssen, haben Mirjam Puchner und Co. bereits wieder die langen Latten unter die Füße geschnallt. Bevor es im September zum Übersee-Training nach Südamerika geht, absolvierten die Abfahrerinnen erste Schwünge auf dem Stilfserjoch (It).