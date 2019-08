Die Rampen verbrannt, auch von anderen Hindernisse blieben nur verkohlte Trümmer - die bei den Jugendlichen in Perchtoldsdorf beliebte Skaterbahn wurde Sonntag in der Früh ein Raub der Flammen. Wegen einem Flurbrand waren die örtlichen Löschtrupps alarmiert worden. Vor Ort in der Friedhofsgasse stellten die herbeigeeilten Feuerwehrleute allerdings gleich fest: Nicht nur Gras war hier in Brand geraten, die gesamte Skaterbahn stand in Flammen. „Wir konnten nur mit schwerem Atemschutz vorrücken, um den Brand zu bekämpfen“, berichten die Einsatzkräfte.