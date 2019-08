Zuckerl zum Start des Intensivwahlkampfs

Bei den Türkisen ist die Sache jetzt allerdings anders: Just zum Beginn des Intensivwahlkampfes verkündet die Truppe um Kanzler Sebastian Kurz einen Meinungsschwenk in dieser Frage: Die ÖVP, so heißt es, werde sich dafür einsetzen, dass Maklerprovisionen künftig nur noch von Vermietern bezahlt werden. Mieter würden demzufolge nur noch zahlen müssen, wenn sie selbst einen Makler beauftragen. Umgesetzt werden soll die Forderung, die vor allem in der schwarzen Wirtschaftskammer traditionell auf viel Gegenwind stößt, in der kommenden Legislaturperiode.