Burger, Schnitzel, Pizza - das sind wohl die beliebtesten Gerichte in Westeuropa. Doch essen die Amerikaner eigentlich wirklich am liebsten Burger? Und ist Reis in Asien tatsächlich so beliebt? Wir haben einen Streifzug durch die Küche unterschiedlichster Länder gemacht und die skurrilsten Spezialitäten der Welt zusammengefasst.