Verdächtig ruhig ist es geworden um den Wolf im Großarltal. Auch, was seinen möglichen Abschuss betrifft. Noch immer steht der Bescheid der Bezirkshauptmannschaft St. Johann aus. Und die Entscheidung zieht sich in die Länge. Denn es fehlt an einem für die Beurteilung dringend notwendigen Sachverständigen.