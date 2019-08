Es war einiges los in der Bundesliga am vergangenen Wochenende! Legende Michael Konsel wirft gemeinsam mit sportkrone.at-Chef Max Mahdalik noch einmal einen Blick auf die Überraschung von Wattens gegen den LASK, die Weissman-Gala im Duell mit Mattersburg, das Salzburg-Schützenfest in St. Pölten, die nächste Austria-Enttäuschung gegen die Admira, die spektakuläre Aufholjagd von Altach gegen Hartberg und den Schlager zwischen Sturm und Rapid.