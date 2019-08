„An apple a day keeps the doctor away“ („Ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern“), heißt es seit dem 19. Jahrhundert in einer englischen Redewendung. Dieses Sprichwort könnte einer internationalen Studie zufolge insbesondere für Raucher und Trinker gelten. Und vor allem dann, wenn das Obst mit einer Tasse Tee genossen wird. Denn sowohl Äpfel als auch Tee sind reich an sogenannten Flavonoiden, Pflanzenstoffen, die vor Herzerkrankungen und Krebs schützen.