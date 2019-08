2014 gaben sich Richard Lugner und seine Cathy bei einer pompösen Feier in Schloss Schönbrunn das Jawort, nur 809 Tage später folgte bereits wieder die Scheidung. Fast drei Jahre sind seitdem ins Land gezogen und Cathy Lugner beweist nun in der Sat.1-Show „Promis Privat“, dass sie sich längst ein neues Leben aufgebaut hat. „Im Moment läuft alles gut“, erzählte sie im Interview mit t-online.de. Aufgrund einer Erkrankung, die sie im Vorjahr zur Social-Media-Pause gezwungen hatte, über die sie aber nicht sprechen möchte, habe sie ihr Leben neu geordnet, so die 29-Jährige weiter. „Weniger Glamour und mehr Gesundheit“ stünden jetzt am Plan.