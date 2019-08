Was haben sich die Betreiber dieses deutschen Freizeitparks nur gedacht, als sie dieses Fahrgeschäft in Betrieb genommen haben? Das Karussell namens „Adlerflug“ sieht aus wie zwei Hakenkreuze, die sich in luftiger Höhe drehen. Die Farbe der braunen Gondeln ist dabei ebenfalls äußerst unglücklich gewählt. Nach viel Kritik steht die Attraktion nun vorerst still.