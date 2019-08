Mit „The Outer Worlds“ schickt Rollenspiel-Spezialist Obsidian Gamer ab dem 25. Oktober in eine alternative Zukunft, in der machthungrige Konzerne am äußersten Rand des Weltraums die Kolonie „Halcyon“ zu zerstören drohen. Der Titel erscheint für PC, PS4 und Xbox One, eine Switch-Version soll später folgen.