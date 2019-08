24 Einsatzstellen, 1200 aktive Mitglieder

Kärnten, das Land der Seen, hat 24 Einsatzstellen. Rund 1200 aktive Mitglieder sind Teil der Wasserrettung in Kärnten; weitere 4700 unterstützen. Am Klopeiner See ist im Sommer quasi rund um die Uhr jemand da, um im Notfall schnell helfen zu können. Geleitet wird die Einsatzstelle von Monika Mairitsch, die, wie ihre Kollegen viele Hundert Stunden pro Jahr in das Ehrenamt investiert. Neben Schulungen für die Mitglieder und die Ausbildung neuer Rettungsschwimmer ist Mairitsch auch für Organisatorisches und für die Behördengänge zuständig.