Neuer Dating-Trend noch schlimmer als „Ghosting“

Trennung auf Warteschleife

So wird bei „Caspering“ (übrigens nach dem freundlichen Gespenst Casper aus dem Film benannt) zwar Interesse angedeutet, zu einem Treffen kommt es jedoch nie. Stattdessen geht es einfach nur darum, dem anderen Hoffnung zu machen, wo es längst keine mehr gibt. Nur, um sich selbst nicht sofort in eine unangenehme Situation hineinmanövrieren zu müssen, sondern für den finalen Schlusstrich etwas Zeit zu schinden. Dieser kommt nach ein paar Tagen dann nämlich - natürlich - doch. Wenn auch, wie es sich für „Caspar“, den lieben Geist gehört, in nette Worte verpackt.